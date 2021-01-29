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Ібрагімович і Лукаку отримали покарання за "півнячі бої"

29 січня, 18:01

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дискваліфікація може бути збільшена, якщо знайдуть підтвердження прояви расизму

В Італії винесли покарання нападаючому "Мілана" Златанe Ібрагімовича і форварду "Інтера" Ромелу Лукаку за конфлікт під час недавнього матчу Кубка Італії, в ході якого Ібра назвав суперника "ослом", а той обізвав його "сучим сином". За сутичку на полі арбітр показав обом гравцям по жовтій картці, однак пізніше швед заробив повторне попередження і залишив поле.

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Tuttomercatoweb повідомляє, що футболісти отримали по одному матчу дискваліфікації – Ібрагімович за червону картку, а Лукаку – за перебір жовтих. Проте, покарання буде збільшено, якщо в Італії порахують слова Златана проявом расизму, який згадав мати гравця і чутки про її зв'язки з вуду.

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Нагадаємо, що "Інтер" обіграв "Мілан" з рахунком 2:1 і вийшов у півфінал Кубка Італії, де зустрінеться з "Ювентусом". У цьому поєдинку команді не зможе допомогти Лукаку, а ось покарання Ібрагімовича переноситься на наступний сезон.

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Златан Ібрагімович кубок Італії Ромелу Лукаку

Джерело: Сегодня|Спорт

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