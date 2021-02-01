"І з животом можна бути трохи сексі": пікантне фото вагітної дружини футболіста

Дружина футболіста "Олександрії" Максима Третьякова Ліза показала, як вона виглядає на 32-му тижні вагітності. На своїй сторінці в Instagram дівчина розмістила відверте фото в боді і розповіла, як себе почуває на такому терміні.

"Коли згадала, що і з животом можна бути трохи сексі. Якщо чесно, я собою шалено пишаюся, що в цю вагітність себе не запускаю, стежу за харчуванням, всіма вітамінами і змушую себе проявляти активність, а не лежати на дивані та нарікати як болить спина , все тягне, сідничний нерв стріляє, задишка 24/7 і тощо", – зізналася Ліза.