І ніяких котиків! Форму англійського клубу презентували собаки

Нова екіпіровка Брістоль Сіті буде екологічно чистою, кожна футболка виготовлена з восьми перероблених пластикових пляшок

Собаки стали моделями Брістоля

Англійський футбольний клуб Брістоль Сіті оригінально презентував нову форму. Команда зробила це за допомогою собак, яких одягнули в нову екіпіровку.

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Нова форма Брістоля, який виступає у другому за силою англійському дивізіоні, буде екологічно чистою. Кожна футболка виготовлена з високоякісного поліестеру, виробленого з восьми перероблених пластикових пляшок.

Раніше ми розповідали, що американський футбольний клуб Інтер Майамі влаштував незвичайну презентацію форми. Нову екіпіровку показали на дні океану. Форма Primeblue створена в рамках боротьби із забрудненням навколишнього середовища пластиком і напередодні Всесвітнього дня океанів 8 червня.