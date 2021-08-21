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І без Зінченка впоралися: Манчестер Сіті відвантажив Норвічу п'ять м'ячів

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
21 серпня, 20:11
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У матчі 2-го туру АПЛ "містяни" без проблем розібралися з Норвічем. Дебютний гол за МанСіті забив новачок команди Джек Гріліш
Манчестер Сіті розгромив Норвіч в матчі 2-го туру АПЛ
Манчестер Сіті розгромив Норвіч в матчі 2-го туру АПЛ / Фото: Reuters

Команда українця Олександра Зінченка Манчестер Сіті вдома розгромила Норвіч з рахунком 5:0.

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Уже в дебюті матчу голкіпер "канарок" Крул відзначився автоголом. На 22-й хвилині свій перший гол за МанСіті забив Джек Гріліш.

У другому таймі команда Пепа Гвардіоли забила ще три м'ячі: відзначилися Ляпорт, Стерлінг і Марез.

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола
Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

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Додамо, що Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних.

Для Манчестер Сіті це перша перемога в АПЛ. У 1-му турі чемпіонату Англії "містяни" поступилися Тоттенхему (0:1). Норвіч програв вже другий матч поспіль, в першому турі він поступився Ліверпулю (0:3).

Джек Гріліш
Джек Гріліш / Фото: Reuters

У наступному турі Манчестер Сіті зіграє з лондонським Арсеналом.

АПЛ. 2-й тур

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Манчестер Сіті – Норвіч – 5:0

Голи: Крул, 7 (автогол), Гріліш, 22, Емерік Ляпорт, 64, Стерлінг, 71, Марез, 84.

Манчестер сіті: Едерсон, Уокер, Емерік Ляпорт, Жоау Канселье, Рубен Діаш, Гюндоган (Палмер, 69), Бернарду Сілва, Ернандес, Гріліш (Марез, 75), Габріел Жезус, Торрес (Стерлінг, 61).

Норвіч: Крул, Хенлі, Гібсон, Яннуліс (Мумба, 46), Ааронс, Рупп (Маклін, 46), Ле Мелу, Кантуелл, Гілмор, Пуккі (Саджент, 77), Рашіца.

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