Хочуть 6 дітей і одного усиновити! Сміливі плани італійської дизайнерки і зірки футболу

Нападаючий збірної Іспанії Альваро Мората і його дружина Аліса Кампелло вже виховують трьох хлопчиків, але не збираються на цьому зупинятися

Альваро Мората і Аліса Кампелло / Фото: Instagram

Іспанському нападнику Ювентуса Альваро Мораті дуже пощастило з вибором супутниці. Адже його італійська красуня-дружина Аліса Кампелло поділяє погляди футболіста і хоче велику родину. Пара вже виховує трьох дітей, а тепер зізналася, що найближчим часом планує усиновити дитину. І на цьому не зупиниться.

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Зараз у 28-річного Морати і 26-річної Кампелло троє дітей: дворічні близнюки Леонардо і Алессандо, а також семимісячний Едоардо. За словами дружини футболіста в прямому ефірі в Instagram, вона хотіла б збільшити свою сім'ю мінімум до шести дітей:

"Ми з чоловіком хочемо усиновити дитину. Ми багато говоримо про це, і я думаю, що це буде те, чим ми займаємося в найближчому майбутньому, нам би це сподобалося. А потім ми хочемо ще мінімум двох дітей"

Нагадаємо, що Аліса – уродженка Венеції, тому весілля пари відбулася саме в місті не воді. Дівчина – модель і дизайнер, а також власниця власного косметичного бренду. Але зізнається, що діти – "це краще, що коли-небудь траплялося зі мною та з моїм чоловіком".

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Раніше ми писали, що третя дитина футболіста Барселони народився в один і той самий день.

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