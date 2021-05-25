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"Хотіла дати Тарасу в ніс!" Дружина Степаненка – про народження третього сина

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 12:16
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Сьогодні наймолодшій дитині півзахисника Шахтаря і збірної України виповнюється чотири рочки. Дружина футболіста емоційно розповіла, що передувало появі малюка на світ
Тарас Степаненко і його родина
Тарас Степаненко і його родина / Фото: Instagram

У родині півзахисника збірної України і Шахтаря Тараса Степаненка і його дружини Маргарити – свято. Молодшому з їхніх трьох синів, Мирону, виповнилося чотири роки.

Маргарита не стримує емоцій, згадуючи, що передувало появі малюка на світ.

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"Господи, дякую тобі за цього хлопчика! Ніколи не пробачу собі, що посміла засмутитися на першому УЗД! Пам'ятаю, як лягла на кушетку, не встигла навіть повітря набрати, заплющити очі, пальці схрестити, кажуть – хлопчик! Пам'ятаю клубок у горлі, пам'ятаю, як Тарас посміхався! Пам'ятаю, як ридала в коридорі, як Тарас сміявся і казав, що він так і знав! Пам'ятаю, як хотіла дати Тарасу в ніс! Ну як я могла! Ти ж неймовірний! Ти найкращий! Моя намистинка, моя ластівка, не уявляю нашу сім'ю без тебе!"

"Обожнюю наших синів, вдячна за кожного з них. Шибеники, бійці, такі схожі і такі різні, кожен особливий, але ти, Мирошо, просто подарунок з небес", – написала у себе в Instagram Маргарита Степаненко

Степаненко і його родина
Степаненко і його родина / Фото: Instagram

Раніше Тарас Степаненко та його дружина Маргарита провели експеримент – вони вирішили дізнатися, якою буде реакція їхнього сина Мирона, якщо йому подарувати кнопковий телефон. Хлопчик був у гніві, жбурнувши річ із минулого в бік.

Степаненко дарує сину кнопковий телефон Відео: Instagram
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