Хотів познайомитися через згвалтування: футболіст погано пожартував і залишився без клубу

Футболіст валлійського клубу "Баклі Таун" Сем Спріджен залишився без роботи через дуже невдалий жарт. Англійський нападник вирішив познайомитися з дівчиною в додатку Tinder, але не знайшов кращої теми, ніж згвалтування. Раніше англійський футболіст ґвалтував дівчину, утримуючи її в своєму будинку.

Реклама

"Якби я міг змінити алфавіт, твоє ім'я звучало б, як згвалтування. Тому що це єдиний спосіб бути з тобою", – написав у додатку для знайомств Спріджен дівчині на ім'я Сіанна Тейлор.

Однак Сіанні з Ліверпуля такий жарт не сподобалася, і вона поділилася скріншотом послання нападника в Twitter.

"Я розумію, що клуб і ліга, в якій він виступає, не мають нічого спільного з тим, що написала ця людина, але не думаю, що він повинен представляти їх інтереси у майбутньому", – написала під постом дівчина

Реклама

Історія з невдалим жартом дійшла до керівництва "Баклі Таун", яке у ту ж мить же розірвало з 23-річним футболістом контракт і видалило його профіль зі свого клубного сайту.

"Сьогодні ми дізналися про повідомлення, зроблене одним з гравців нашої основної команди на платформі для знайомств. Ця людина була звільнена, і його реєстрація в клубі була скасована у той самий момент. Це повідомлення огидне і йде врозріз з усім, що ми відстоюємо в клубі", – йдеться в заяві "Баклі Таун" в Twitter

Користувачі мережі похвалили керівництво клубу за таке швидке рішення і нульову терпимість, коли справа стосується сексуального харассмента по відношенню до інших людей.

Раніше глава федерації Гаїті був довічно усунений від футболу за сексуальне насильство над гравцями.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама