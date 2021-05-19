Хитрий хід: бразильський клуб призначає своїми музами моделей для дорослих

Бразильська красуня стала обличчям Сантоса, де в різний час виступали Пеле і Неймар. Дівчина виграла конкурс краси серед уболівальниць клубу і тепер продає свої інтимні фото

Муза Сантоса, який виховав Пеле і Неймара / Фото: Instagram

Бразильський Сантос незвичайним способом приваблює нових шанувальників. Щорічно клуб проводить конкурс краси "Муза Сантоса", вибираючи найкрасивішу вболівальницю клубу. Переможниця стає обличчям клубу і просуває його в своїх соціальних мережах.

Втім, більшість красунь, судячи з усього, використовують конкурс, щоб заявити про себе, а потім продавати свої інтимні фото на спеціалізованих сайтах. Однією з таких переможниць виявилася Присцила Кімура. Вона перемагала в 2018 році, а сьогодні торгує контентом для дорослих всього за 20 доларів в місяць.