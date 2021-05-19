Хитрий хід: бразильський клуб призначає своїми музами моделей для дорослих

Бразильський Сантос незвичайним способом приваблює нових шанувальників. Щорічно клуб проводить конкурс краси "Муза Сантоса", вибираючи найкрасивішу вболівальницю клубу. Переможниця стає обличчям клубу і просуває його в своїх соціальних мережах.
Втім, більшість красунь, судячи з усього, використовують конкурс, щоб заявити про себе, а потім продавати свої інтимні фото на спеціалізованих сайтах. Однією з таких переможниць виявилася Присцила Кімура. Вона перемагала в 2018 році, а сьогодні торгує контентом для дорослих всього за 20 доларів в місяць.
Читайте також:
- Зірка MMA знялася у відвертій фотосесії: очей не відвести
- Бюстгальтер тріщить по швах від її грудей! "Вогонь" від дочки футболіста-алкоголіка
- Сексі-блондинка Левченко злилася в поцілунку з брюнетом: обличчя не видно, та ми ж знаємо, хто це!
- Дівчина лідера Шахтаря поділилася кадрами гарячого відпочинку в Ізраїлі
- Такої краси Іспанія ще не бачила! Дар'я Білодід цвіте і пахне після зустрічі з грузином