Хакери "зламали" гравця "Реала"

Перед матчем-відповіддю 1/8 Ліги чемпіонів проти "Аталанти" хакерської атаки зазнав Twitter найтитулованішого футбольного клубу світу – мадридського "Реала".

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Онлайн "Реал" – "Аталанта"

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Як повідомляє Radio Marca, в соцмережі мадридського клубу з'явилася інформація про травму бразильського нападника Родріго Гоеса. Однак на сайті "Реала" про це немає жодних згадок, а посилання з Twitter переводить на сторінку з помилкою.

Насправді травми у бразильця немає. У суботньому матчі чемпіонату Іспанії з "Ельче" (2:1) Родріго вийшов на заміну в другому таймі і дограв зустріч до фінального свистка.

Реклама Родріго / Фото: REUTERS В тренді Цирк для Лукашенка: суперник тричі падав, щоб не обігнати президента Білорусі

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Раніше ми розповідали, що хакери зламали акаунт лондонського клубу "Квінз Парк Рейнджерс". Від імені англійської команди, заснованої 138 років тому, було опубліковано кілька повідомлень расистського характеру з нецензурною лайкою.

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