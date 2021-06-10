Груди випадають з намоклого купальника: блондинка з фіналу ЛЧ потрапила під водоспад

Заради нових ефектних фотографій для своїх фоловерів американка Кінсі Воланські, що стала зіркою в 2019-му, вирушила в джунглі Пуерто-Ріко

ЗіркаЛЧ-2019 Кінсі Воланські / Фото: Instagram

Американська красуня Кінсі Воланські, що стала всесвітньо відомою після вибігання на поле в фіналі Ліги чемпіонів-2019, знову нагадала про себе.

Блондинка опублікувала ефектні фото з джунглів Пуерто-Ріко, де вона поплавала в шортиках і купальнику, що традиційно ледве втримав її груди.

"Переплила річку в шортах і потрапила під секретний водоспад", – похвалилася в Instagram Кінсі Воланські

Нагадаємо, після прориву Кінсі Воланські на поле у фіналі Ліги чемпіонів-2019 в Мадриді її сторінка в Instagram була заблокована, щоб її приклад не наслідували інші любителі такоої слави.

Однак пізніше сторінку Кінсі розблокували. З тих пір кількість її підписників зросла з 300 тисяч до 3,7 мільйона.