Груди випадають з намоклого купальника: блондинка з фіналу ЛЧ потрапила під водоспад

Американська красуня Кінсі Воланські, що стала всесвітньо відомою після вибігання на поле в фіналі Ліги чемпіонів-2019, знову нагадала про себе.
Блондинка опублікувала ефектні фото з джунглів Пуерто-Ріко, де вона поплавала в шортиках і купальнику, що традиційно ледве втримав її груди.
"Переплила річку в шортах і потрапила під секретний водоспад", – похвалилася в Instagram Кінсі Воланські
Нагадаємо, після прориву Кінсі Воланські на поле у фіналі Ліги чемпіонів-2019 в Мадриді її сторінка в Instagram була заблокована, щоб її приклад не наслідували інші любителі такоої слави.
Однак пізніше сторінку Кінсі розблокували. З тих пір кількість її підписників зросла з 300 тисяч до 3,7 мільйона.
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