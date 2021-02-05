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Гучна обіцянка Роналду в день народження: що сказав футболіст фанатам

5 лютого, 22:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Футболіст відсвяткував 36-річчя з родиною

Сьогодні нападник "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду відсвяткував день народження. Футболістові виповнилося 36 років.

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Кріштіану виклав в Instagram фото, на якому сім'я святкує його день народження, і написав зворушливий пост.

"36 років, неймовірно! Таке відчуття, що все почалося вчора, але ця подорож вже повна пригод та історій, які потрібно запам'ятати. Мій перший м'яч, моя перша команда, мій перший гол... Час летить.

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Від Мадейри до Лісабона, від Лісабона до Манчестера, від Манчестера до Мадрида, від Мадрида до Турина, але, перш за все, від щирого серця до всього світу. Я віддав все, що міг, я ніколи не стримувався, і я завжди намагався створити кращу версію мене. У відповідь ви подарували мені свою любов і захоплення, свою присутність і беззастережну підтримку. І за це я ніколи не зможу вам віддячити. Я б не впорався без вас.

Відзначаючи своє 36-річчя і 20-річчя кар'єри професійного футболіста, мені шкода, що я не можу обіцяти вам ще 20 років цього. Але що я можу вам пообіцяти, так це те, що поки я буду продовжувати, ви ніколи не отримаєте від мене менше 100%.

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Ще раз спасибі за вашу підтримку, за добрі побажання в цей день. Це дуже багато значить для мене, і всі ви займаєте особливе місце в моєму серці", – написав Кріштіану.

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Ось так Роналду забивав "Динамо":

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футболіст Кріштіану Роналду
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