Грецька помста по-українськи: Шахов забив м'яч своєму колишньому клубу

АЕК і ПАОК розійшлися нічиєю, але команда колишнього Днепрянин знаходиться вище в таблиці

Вчора ввечері в чемпіонаті Греції відбулося протистояння команд з групи лідерів. У Салоніках ПАОК і АЕК розійшлися нічиєю – 2:2, а перший м'яч у гостей з Афін забив український півзахисник Євген Шахов. Це його другий гол у 16 матчах сезону. Наприкінці минулого року команду Чигринського і Шахова в четвертий раз очолив "Венгер" з Іспанії.

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30-річний уродженець Дніпропетровська завершив зусилля партнерів уже на 18-й хвилині, перегравши воротаря з близької дистанції. АЕК і вдруге виходив вперед у рахунку на початку другого тайму, але на 70-й хвилині на табло встановилися остаточні цифри. Дивіться огляд поєдинку і голи Шахова в ворота своєї колишньої команди.

Євген провів на полі 87 хвилин, його співвітчизник Дмитро Чигринський увійшов в гру на 86-й. Transfermarkt оцінює хавбека в 1,5 мільйона євро, а захисника – в 500 тисяч.

Після 18 турів АЕК посідає друге місце з 37 очками, ПАОК залишився на четвертому з 36. Лідирує ж зі значним відривом "Олімпіакос" (48 пунктів).

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Нещодавно дружина українського футболіста-мільйонера влаштувала стриптиз на день народження.

Згадаймо, як Євген забивав за збірну України кілька років тому:

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