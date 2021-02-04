Гаряча дочка легенди футболу вже готова до Дня Валентина: кому дістанеться такий подаруночок

Прийомна дочка легенди англійського футболу і скандаліста Пола Гаскойна Бьянка почала підготовку до Дня Святого Валентина, який наближається. Ефектна красуня розмістила на своїй сторінці в Instagram гаряче фото в бікіні, назвавши знімок "валентинкою".
Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем.
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