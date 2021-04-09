Голий бізнесмен зупинив матч Ліги Європи. Стало відомо ім'я героя поєдинку Гранада – МЮ

Вчора на матчі чвертьфіналу Ліги Європи між Гранадою і Манчестер Юнайтед стався кумедний інцидент – абсолютно голий чоловік вибіг на поле.

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Чоловік пробіг кілька метрів, потрапив в камеру, і тільки після цього його схопили співробітники правопорядку. За інформацією Marca, хуліганом виявився досить відомий в Іспанії бізнесмен з Гранади Ольмо Гарсія. Більш того, це не перша подібна витівка чоловіка.

Вперше Гарсія з'явився на публіці без одягу влітку 2016 року. Він влаштовував подібні прогулянки на вулицях міста, відвідував так торговий центр і палацово-парковий комплекс Альгамбра в Гранаді, а також прогулювався голим по засніжених схилах Сьєрра-Невади в США.

За словами бізнесмена, у такий спосіб він влаштовує протести на захист навколишнього середовища, а також об'єктів, які входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Для мене це спосіб заявити про чистоту, про світ, і показати, що, знімаючи одяг, ви стаєте більш щирими з усім, що вас оточує", – розповів Гарсія.

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Нагадаємо, що Гранада програла МЮ – 0:2.

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