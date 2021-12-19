18 грудня 22:00 Онлайн
Севілья 2
Атлетіко 1
19 грудня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Ліверпуль --
19 грудня 21:45 Онлайн
Мілан --
Наполі --
21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
18 грудня 23:00 Онлайн
Берінчик --
Чанієв --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Головний біль Луческу повертається. Французький клуб позбудеться скандального динамівця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
19 грудня, 11:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вінгер французького Труа Жерсон Родрігес може достроково повернутися до київського Динамо
Жерсон Родрігес не прижився в Труа
Жерсон Родрігес не прижився в Труа / Фото: Колаж: Сьогодні

Наставник французького клубу Лоран Баттлес незадоволений грою орендованого динамівця, а також його поведінкою поза футбольним полем.

Читайте також: Футболіст, який забивав Україні, побив рекорд Мессі

Реклама

Люксембуржец пропустив три останні матчі чемпіонату Франції, а також не був включений у заявку на кубковий поєдинок проти Нансі (1:1, 2:4 за пен.), що пройшов 18 грудня.

Всього у нинішньому сезоні Родрігес провів 9 поєдинків, в яких забив один гол. Востаннє Жерсон виходив на поле 28 листопада у матчі проти Марселя (0:1).

Реклама

Відмітимо, що Жерсон Родрігес перейшов у Труа на правах оренди до кінця сезону з подальшим правом обов'язкового викупу. Невживливий характер люксембуржця дав про себе знати у Франції і тепер керівництву Динамо знову потрібно шукати притулок своєму скандальному футболісту.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук на відпочинку
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук на відпочинку / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Жерсон постійно скандалив із тренерами Динамо, через що люксембуржця відправляли з Києва подалі. У сезоні 2019/20 у Родрігеса була оренда в турецькому Анкарагюджю, але й там форвард мав проблеми із поведінкою.

Реклама

Жерсон Родрігес намагається забити ударом через себе
Жерсон Родрігес намагається забити ударом через себе / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

А тим часом дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса із розмахом відвідала київські ресторани. За ніч вона встигла побувати у двох закладах, де залишила у сумі 167 370 гривень.

Ольга Янчук добре відпочила у ресторані
Ольга Янчук добре відпочила у ресторані / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Тоттенгем

Сьогодні

18:30

Ліверпуль

5.40

4.40

1.61

Мілан

Сьогодні

21:45

Наполі

2.33

3.40

3.20

Дженоа

21 груд

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти