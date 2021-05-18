Голова обертом йде! Лідера збірної України хочуть бачити три європейських гранда

Головний тренер лондонської команди Томас Тухель має намір придбати у Аталанти Руслана Малиновського, але на півзахисника претендують ПСЖ і Інтер

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Чудова гра українця Руслана Малиновського в складі Аталанти в чемпіонаті Італії привернула до нього особливу увагу відразу декількох авторитетних клубів. Виявляється, 28-річний уродженець Житомира є пріоритетною метою для фіналіста Ліги чемпіонів – англійського Челсі.

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Про серйозний інтерес до Малиновського повідомляє англійський таблоїд The Sun.

Видання називає українця чарівником, який забив 9 м'ячів в 41 матчі і допоміг команді з Бергамо вийти в фінал Кубка Італії. У середу Аталанта битиметься з Ювентусом. Тим часом, Шевченко розповів, що думають про Малиновського в Італії. Після поразки Лестеру в фіналі Кубка Англії наставник Челсі Томас Тухель поставив Руслана на перше місце в списку бажаних придбань.

Питання тільки в тому, скільки готовий викласти клуб Романа Абрамовича, адже контракт Малини з Аталантою діє ще два роки. Газета наводить найдорожчі придбання Челсі. Можливо, в список потрапить і наш півзахисник.

Зазначається, що Челсі – далеко не єдиний гранд, який захоплений грою Малиновського. Серйозні види на нього має французький ПСЖ і міланський Інтер – свіжоспечений чемпіон Італії.

Дізнайтеся, що тренер Зінченка відірвався на вечірці перед фіналом Ліги чемпіонів.

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