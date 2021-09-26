Гольова феєрія Яремчука. З такою грою він не затримається в Бенфіці (відео)

Український нападник португальської Бенфіки Роман Яремчук зробив перший дубль у складі свого нового клубу.
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У матчі сьомого туру чемпіонату Португалії проти команди Віторії Гімарайнш 25-річний форвард зробив результат вже в першому таймі поєдинку.
На 30-й хвилині матчу Роман отримав флангову передачу від партнера і елегантно перекинув м'яч через воротаря.
Benfica rasga a defesa do Vitória SC e inaugura o marcador @SLBenfica | @JanVertonghen #sporttvportugal #ligaportugal #ligaportugalbwin #SLBenfica #Benfica #SLB #VitoriaSC #Vitoria #VSC #VSCSLB #Yaremchuk #Vertonghen pic.twitter.com/wAhyyBpnxc- SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 25, 2021
Другий гол українського бомбардира вийшов трудовим. В кінці першого тайму Яремчук увірвався в штрафну Віторії, але спочатку удар не вийшов, українець наздогнав м'яча і практично з нульового кута пробив голкіпера.
Yaremchuk, é o bis! @SLBenfica #sporttvportugal #ligaportugal #ligaportugalbwin #SLBenfica #Benfica #SLB #VitoriaSC #Vitoria #VSC #VSCSLB #Yaremchuk pic.twitter.com/qGfojBNdRP- SPORT TV (@SPORTTVPortugal) September 25, 2021
У підсумку суперник Динамо у Лізі чемпіонів здобув виїзну перемогу з рахунком 3:1.
А Роман Яремчук довів лік своїм голам у чемпіонаті Португалії до чотирьох у п'яти зіграних матчах.
Нагадаємо, що вже в середу 29 вересня у матчі Ліги чемпіонів Бенфіка прийме на своєму полі невдаху першого туру в групі E іспанську Барселону. А київське Динамо в той же день на виїзді зіграє проти Баварії.