Гольова феєрія Яремчука. З такою грою він не затримається в Бенфіці (відео)

Форвард збірної України демонструє приголомшливу результативність за португальську Бенфіку. Напередодні матчів національної команди це не може не радувати

Роман Яремчук відзначився дублем за Бенфіку / Фото: SLBenfica

Український нападник португальської Бенфіки Роман Яремчук зробив перший дубль у складі свого нового клубу.

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У матчі сьомого туру чемпіонату Португалії проти команди Віторії Гімарайнш 25-річний форвард зробив результат вже в першому таймі поєдинку.

На 30-й хвилині матчу Роман отримав флангову передачу від партнера і елегантно перекинув м'яч через воротаря.

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Другий гол українського бомбардира вийшов трудовим. В кінці першого тайму Яремчук увірвався в штрафну Віторії, але спочатку удар не вийшов, українець наздогнав м'яча і практично з нульового кута пробив голкіпера.

У підсумку суперник Динамо у Лізі чемпіонів здобув виїзну перемогу з рахунком 3:1.

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А Роман Яремчук довів лік своїм голам у чемпіонаті Португалії до чотирьох у п'яти зіграних матчах.

Нагадаємо, що вже в середу 29 вересня у матчі Ліги чемпіонів Бенфіка прийме на своєму полі невдаху першого туру в групі E іспанську Барселону. А київське Динамо в той же день на виїзді зіграє проти Баварії.