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Главу українських арбітрів прооперували після ДТП в Києві: відео з місця аварії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
24 серпня, 08:56
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З'явилися подробиці ДТП за участю глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Італієць постраждав в результаті зіткнення трьох автомобілів
Лучано Лучі потрапив у ДТП в Києві
Лучано Лучі потрапив у ДТП в Києві / Фото: УАФ, Facebook

Автомобіль Ford, в якому пересувався Луче, стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент в нього врізався інший автомобіль марки Audi.

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У Мережі повідомляють, що за кермом Audi був народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Трухін.

Крім самого Лчі в автомобілі знаходився його помічник Роман Лишень і водій. У Мережі вже з'явилося відео з місця події.

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"Лучано Лучі та Роман Лишень знаходяться в одній з київських лікарень. Внаслідок ДТП вони на певний час втратили свідомість.

Після госпіталізації їм обом зробили операції, у даний момент вони знаходяться у свідомості, загрози їхньому життю не існує.

Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості", – розповів сайту УАФ голова Спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов.

Раніше повідомлялося, що на тлі суддівських скандалів в українському футболі УАФ планувала замінити главу комітету арбітрів Лучано Лучі на колишнього словацького рефері Любоша Міхела.

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