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Головний тренер "Вест Гема" дав зрозуміти, що думає про майбутнє Ярмоленка

11 січня, 16:57

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Девід Мойес вважає, що український вінгер повинен допомогти команді

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко ніяк не може застовпити собі місце в основному складі "Вест Гема". 31-річний атакуючий півзахисник частіше виходить на поле на заміну, а часом і зовсім залишається в запасі. Через це періодично виникають чутки, що вінгера з зарплатою близько 7 млн євро в рік намагаються продати. Однак наставник "молотобійців" Девід Мойес дав зрозуміти, що українець йому потрібен.

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Нагадаємо, Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Гема" над "Евертоном".

Зокрема, тренер прокоментував виданню Football London відхід шотландського вінгера Роберта Снодграсса в "Вест Бромвіч":

"У нього закінчувався контракт влітку 2021 року. Ми хотіли йому допомогти з працевлаштуванням. Адже потрібно враховувати, що у "Вест Гема" на цій позиції в передній лінії є Андрій Ярмоленко та Джаррод Боуен".

Отже, ясно, що цієї зими Андрій не залишить лондонську команду. Його контракт розрахований до 30 червня 2022 року. "Вест Гем" займає 10-е місце в Прем'єр-лізі, набравши 26 очок в 17 матчах. Сьогодні колектив українця буде битися в Кубку Англії зі "Стокпортом" – командою Національної ліги (5-го дивізіону).

Раніше подача Ярмоленка врятувала "Вест Гем" від поразки.

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Дивіться, як колишній динамівець допомагав "Вест Гему" обіграти "МЮ":

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футбол майбутнє Андрій Ярмоленко Вест Хем Девід Мойес
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