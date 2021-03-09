Головний футбольний інсайдер України запустить шоу в YouTube

У суботу, 13 березня, стартує YouTube- проєкт BurBuzz журналіста і телеведучого Ігоря Бурбаса. В авторській програмі головний інсайдер українського футболу буде брати інтерв'ю у різних футбольних діячів. Гостем першого епізоду стане експрезидент футбольного клубу "Металіст" Олександр Ярославський.

"У мене не буде жодного інтерв’ю заради інтерв’ю. Це мій принцип. Зі свого боку, мені треба тримати марку містера ексклюзив. Я дійсно люблю дивувати не лише глядачів, а й співрозмовників своєю обізнаністю. А відтак розмови приречені бути інформативними, пізнавальними, сенсаційними", – говорить автор проекту Ігор Бурбас.

Реклама

Нагадаємо, що недавно стало відомо, що Ярославський повертається в футбол: "Металіст" побореться за чемпіонство". В.о. міського голови Харкова Ігор Терехов заявляє, що легендарна команда буде відроджена.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама