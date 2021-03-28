Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Герой матчу з Францією залишився в запасі: Шевченко назвав стартовий склад на Фінляндію

28 березня, 20:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сергій Сидорчук в гостях забив гол французам

Сьогодні на "Олімпійському" в Києві збірна України проведе другий матч відбіркового циклу чемпіонату світу 2022 року. Дивіться онлайн матчу Україна – Фінляндіяу нас на сайті. І слухайте коментар гри в нашій стрім-трансляції.

Реклама

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже назвав футболістів, які вийдуть на поле з перших хвилин. Цікаво, що герой матчу проти Франції Сергій Сидорчук опинився у запасі.

Стартовий склад України: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Макаренко, Зінченко, Зубков, Яремчук, Соболь.

Реклама

Читайте також: Чому VAR немає у відборі на ЧС-2022? Відповідаємо на головне питання тижня

Україна стартувала у відборі на катарський мундіаль з виїзної нічиєї з діючими чемпіонами світу французами – 1:1. Тепер цей успіх потрібно підкріпити в останніх березневих матчах проти Фінляндії та Казахстану (31 березня).

Всі подробиці в спецтемі Збірна України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна України ЧС-2022
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
Ані стиду ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фотоФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка АнгліїФутбол
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від НеймараФутбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти