Герой матчу з Францією залишився в запасі: Шевченко назвав стартовий склад на Фінляндію

Сьогодні на "Олімпійському" в Києві збірна України проведе другий матч відбіркового циклу чемпіонату світу 2022 року. Дивіться онлайн матчу Україна – Фінляндіяу нас на сайті. І слухайте коментар гри в нашій стрім-трансляції.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже назвав футболістів, які вийдуть на поле з перших хвилин. Цікаво, що герой матчу проти Франції Сергій Сидорчук опинився у запасі.

Стартовий склад України: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Малиновський, Макаренко, Зінченко, Зубков, Яремчук, Соболь.

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Україна стартувала у відборі на катарський мундіаль з виїзної нічиєї з діючими чемпіонами світу французами – 1:1. Тепер цей успіх потрібно підкріпити в останніх березневих матчах проти Фінляндії та Казахстану (31 березня).

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