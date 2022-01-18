Герой "Холостяка" похвалився формами своєї дружини (фото)

Євген Левченко показав, яка красуня його кохана Вікторія Кобленко

Євген Левченко і Вікторія Кобленко / Фото: Instagram

У Мережі з'явилися нові фото з відпочинку ексфутболіста збірної України, героя шоу "Холостяк" Євгена Левченка та його дружини актриси Вікторії Кобленко, які релаксують на Занзібарі.

Яскравими кадрами поділилася у Instagram Вікторія.

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Один із знімків видався вельми пікантним – Левченко спрямував указівний палець на частину тіла своєї дружини, що нижче пояса.

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Нагадаємо, що Вікторія Кобленко та Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові сина. Хлопчика назвали Кий як одного із засновників Києва.

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