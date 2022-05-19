Герої нашого часу: Шевченко зворушений подвигом бійців на "Азовсталі"

Легенда українського футболу вважає, що українська нація стане ще сильнішою після війни з фашистами

Андрій Шевченко висловився про бійців на "Азовсталі"

Учора легендарний український футболіст Андрій Шевченко приїхав до Києва та зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Шева став амбасадором платформи UNITED24.

Також Андрій Миколайович дав інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир", у якому висловився про захисників Маріуполя Зокрема, ексгравець та тренер збірної України назвав воїнів на "Азовсталі" героями.

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"Той героїзм, який показують хлопці на "Азовсталі", буде величезними літерами записаний в історію України. Те, що там уболівальники Динамо, збірної України та різних наших клубів, свідчить про те, що футбол дуже важливий для України. Футбол – це така ланка, що об'єднує. Те, що роблять наші хлопці – це просто зачіпає серце. Вони захищають та стоять там до кінця. Дякую їм величезне.

Андрій Шевченко надає гуманітарну допомогу біженцям

Хоч би які були в житті потрясіння, їх треба прожити. Я бачу, як наш народ об'єднався. Це буде дуже тяжка війна, будуть великі втрати. Тяжко навіть думати про втрати, які були і є, наші хлопці гинуть. Кожен із нас сьогодні бореться за майбутнє наших дітей, землі та країни. Життя таке, що воно дає дуже тяжкі випробування. Ми обов'язково їх пройдемо, нація стане ще сильнішою".

Зазначимо, що нині Маріуполь є найважчою точкою у війні України проти Росії. Фашисти буквально стирають приазовське місто з землі. Днями з "Азовсталі" вивезли поранених бійців, яких доправили до лікарні Новоазовська