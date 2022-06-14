Німеччина – Італія: де і о котрій дивитись матч Ліги націй

Команди зустрінуться у четвертому турі групового етапу найвищого дивізіону Ліги націй

Німеччина vs Італія: битва у Лізі націй

У вівторок, 14 червня, у третій групі найвищого дивізіону Ліги націй зустрінуться збірні Німеччини та Італії. Сьогодні свій поєдинок у Лізі націй проведуть і українці. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Україна – Ірландія.

Коли початок? Матч німців з італійцями пройде в Менхенгладбасі і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція поєдинку Німеччина – Італія буде на телеканалі "Футбол 2" та платформі oll.tv.

Яка ситуація у групі? Італія – лідер. Після трьох матчів – п'ять очок. Німеччина має три очки і третє місце.

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Команди зустрічалися між собою у першому турі і тоді була зафіксована нічия – 1:1.

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Хто фаворит? У цьому поєдинку букмекери вважають німців очевидними фаворитами. Котирування на перемогу Німеччини – 1.72, на нічию – 3.80, на перемогу Італії – 5.10.