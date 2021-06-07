Німеччина – чемпіон Європи U21. Все вирішив одноклубник Зінченка

У фіналі німці обіграли португальців 1:0. Вирішальний м'яч забив Нмеча з МанСіті, який чотири роки тому був чемпіоном Європи зі збірною Англії

Німеччина - чемпіон молодіжного Євро / Фото: Reuters

Перед стартом дорослого Євро з футболу визначили переможця молодіжного. Чемпіоном Європи в категорії до 21 року стала збірна Німеччини, яка у фінальному матчі на стадіоні "Стожице" в словенській Любляні здолала ровесників з Португалії з рахунком 1:0.

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Відзначимо, що Німеччину U-21 тренує чемпіон Європи-1996 Штефан Кунц, а Португалію U-21 – срібний призер Євро-2004 Руй Жорже. Зірки своїх країн!

Перемогу німецькій команді приніс гол Лукаса Нмечі на 49-й хвилині.

Цікаво, що цей форвард, який належить Манчестер Сіті, з 15 років викликався до юнацьких збірних Англії різних вікових груп і навіть вигравав з англійцями чемпіонат Європи-2017 серед 19-річних.

Однак 2019 року одноклубник Олександра Зінченка Нмеча вирішив виступати за збірну країни, в якій народився – Німеччини. І ось – приніс їй трофей!

Додамо, що це – третє чемпіонство німецької молодіжки. Частіше в турнірі перемагали тільки збірні Італії та Іспанії (по 5 разів).

Німеччина – Португалія – 1:0

Гол: Нмеча, 49

Німеччина U-21: Дамен – Баку, Шлоттербек, Піпер, Маєр, Раум – Дорш (Янельт, 85), Озджан (Штах, 90) – Віртц (Адеємі, 67), Нмеча (Якобс, 85), Беріша (Буркардт, 67)

Португалія U-21: Кошта – Кейруш, Конте (Рамуш, 86), Лейте, Далот – Флорентіну (Жедсон Фернандеш, 83), Браганса, Фабіу Вієйра, Вітінья (Жота, 59) – Мота (Рафаел Леау, 46), Тіагу Томаш (Франсишку Консейсау, 59)