Челсі – Лестер: де й коли дивитися битву за Лігу чемпіонів

У вівторок в чемпіонаті Англії відкривається 37-й, передостанній тур, в якому багато чого вирішується в боротьбі за путівки в єврокубки

"Лестер" - "Челсі": онлайн матчу чемпіонату Англії / Фото: Getty Images

Національні чемпіонати в Європі підходять до завершення. В англійській Прем'єр-лізі залишилося провести два тури, і боротьба за путівки в Лігу чемпіонів і Лігу Європи ведеться до останнього. Сьогодні о 22:15 в Лондоні зустрінуться Челсі і Лестер, що займають четверте і третє місця в АПЛ відповідно.

Тим часом, Кейн хоче піти з Тоттенгема – на нього повісили цінник.

Підопічні німця Томаса Тухеля відстають від конкурентів на два очки. Причому, їм в спину дихає Ліверпуль, який набрав всього на один пункт менше і поки що перебуває поза зоною Ліги чемпіонів.

Поєдинок на "Стемфорд Брідж" почнеться о 22:15 за київським часом. На українському телебаченні його покаже канал Setanta Sports. Також зустріч можна подивитися і на інтернет-платформі OLL.TV.

Букмекерські контори явними фаворитами вважають господарів, коефіцієнт на їх перемогу – 1.70. На успіх гостей з Лестера дають 5.40, на нічию – 3.80. У матчі заб'ють, швидше за все, не більше двох м'ячів, а найпопулярніший рахунок – 1:0 (коеф. – 5.90).

Дізнайтеся, що англійський футболіст отримав український паспорт і мріє про збірну.

Також сьогодні о 20:00 Манчестер Юнайтед почне зустріч з Фулгемом і може остаточно оформити вторе місце.

Дивіться, як Челсі розібрався з Реалом в Лізі чемпіонів: