Футбольний клуб знімається з чемпіонату України просто посеред сезону

"Черкащина", яка свого часу на рівних грала з "Шахтарем", припиняє виступи у Другій лізі

Футбольний клуб "Черкащина" із Черкас, який посідає п'яте місце в групі "Б" чемпіонату України в Другій лізі, вирішив знятися зі змагань. Про це повідомив представник інвесторів клубу Володимир Лашкул у себе в Facebook.

"Загальні збори засновників "Черкащини" ухвалили рішення про намір припинити участь "Черкащини" – правонаступниці команди майстрів "Черкаський Дніпро" – в чемпіонаті України серед професійних команд".

"Однією з головних причин такого рішення було бажання засновників звільнити дорогу для реалізації амбітних цілей авторам відомого громадськості Черкащини меморандуму про співпрацю між клубами "Дніпро" Черкаси і "ЛНЗ-Лебедин", – додав Лашкул.

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ФК Черкащина / Фото: Twitter

Зазначимо, що "Дніпро" Черкаси зараз посідає дев'яте місце в своїй групі Другої ліги, а "ЛНЗ-Лебедин" виступає серед любителів.

Клуб "Черкащина" був заснований в 2010 році під назвою "Славутич", з 2014 по 2018 рік іменувався "Черкаським Дніпром". Команда доходила до півфіналу Кубку України в 2014-му, де лише в додатковий час поступилася "Шахтарю" (0:3). Найвище досягнення в національній першості – друге місце в Першій лізі в сезоні 2015/16.

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Раніше ми писали, що втратити команду можуть Горішні Плавні. Гравців "Гірник-Спорту" розпустили в кінці минулого року. Однак ситуація, схоже, нормалізувалася, і клуб уже почав підготовку до весняної частини Першої ліги.

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