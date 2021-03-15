Футболісти "Ювентуса" знялися в ролику Parimatch

Офіційний беттінг-партнер "Ювентуса", бренд Parimatch, випустив відеоролик за участю головних зірок чемпіона Італії. У ньому знялися Артур Мело, Данило, Альваро Мората, Кріштіану Роналду і Войцех Щенсний.

Ролик вийшов яскравим і сучасним, він показує схожість обох брендів, їх енергію і зарядженість на перемогу. Реалізацію проєкту здійснила українська кіностудія Electric Sheep Film. Режисери, які працювали над створенням відео, – Андрій Копоц і Макар Северин. Зйомками керував досвідчений оператор Микита Кузьменко, який раніше працював з Кеті Перрі та Карді Бі. Музику створював Євген Філатов, відомий також як "The Maneken" – відомий український композитор і звукорежисер групи ONUKA. Electric Sheep Film також виконала фінальну візуалізацію у співпраці з моушен-дизайн бутиком Massa +.

Відеоролик змогли створити, попри на обмеження всесвітнього локдауна. Партнерство Parimatch, як інноваційного бренду, і "Ювентуса" довело, що в наше століття цифрових технологій все можливо.

Варто відзначити, що колаборація всесвітньо відомого футбольного клубу з букмекером показала довіру представників європейського спортивного ринку до бренду Parimatch, який є авторитетним представником в беттінгу, а також відомим меценатом вітчизняного спорту. Нагадаємо, що Parimatch першим в Україні отримав ліцензію як беттінг-компанія.

Іван Ляшенко, директор по маркетингу Parimatch: "Протягом останніх 6 місяців ми спостерігали за партнерством двох сильних брендів, що забезпечують відмінні розваги для мільйонів фанатів по всьому світу. Крок за кроком ми зміцнюємо наші партнерські відносини і раді бачити вибуховий коктейль, створений енергією "Ювентуса" і Parimatch. Зв'язок видатних футболістів, які представляють один з найсильніших клубів світу, з енергією і сміливістю Parimatch – це дійсно видовище".

"Співпраця Parimatch і гранда європейського футболу демонструє довіру до нас як до компанії з високою репутаційною складовою, яка багато зробила для розвитку спорту як в Україні, так і за її межами. Такі проєкти роблять нашу країну більш впізнаваною у світі, привабливою для зовнішніх інвестицій, створюють умови для запуску нових цікавих програм, роблять нас більш технологічними", - говорить Вадим Місюра, представник Parimatch в Україні.

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