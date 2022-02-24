Футболісти Славії підтримали Україну у війні з Росією

Празька Славія вийшла на поєдинок Ліги конференцій у кольорах прапора України

Славія вийшла на матч у синьо-жовтих / Фото: Twitter

Сьогодні Славія Прага у рамках 1/16 фіналу Ліги конференцій перемогла Фенербахче (3:2).

Чеський клуб, де грають українці Тарас Качараба та Максим Таловєров, влаштував акцію на підтримку України.

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Футболісти Славії вийшли на поле у синьо-жовтих футболках із Тризубом та написом "Ми з Україною".

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Капітанську пов'язку партнери за командою довірили футболістові збірної України Тарасу Качарабі.

Раніше ми повідомляли, що футболіст збірної України Руслан Малиновський підтримав Україну у матчі Ліги Європи.

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Руслан Маліновський / Фото: Twitter

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі" . Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.