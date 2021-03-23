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"Футболісти зобов'язані перебудовуватися": у Шевченка є план на матч з Францією

23 березня, 13:17

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Головний тренер збірної України – про старт у відборі ЧС-2022

Вже завтра збірна України стартує у відбірному турнірі чемпіонату світу 2022 року. Суперник у нашої команди – ворогу не побажаєш. У Парижі граємо проти Франції – чинного чемпіона світу.

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Напередодні матчу головний тренер збірної України Андрій Шевченко дав прес-конференцію.

Про Макса Кілмана

"Зараз ми зробили запит у ФІФА, тепер – чекаємо на нього відповідь. Запит стосується його можливих виступів за збірну Англії з футзалу. Коли з'явиться точна інформація, ми вам повідомимо про це. Але такий запит був нами зроблений".

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Про 1:7 від Франції

"Однозначно, висновки були зроблені. Ми будемо грати офіційний матч, це зовсім інший рівень концентрації. Ми знаємо силу французької збірної. Я поважаю цю команду, це – діючий чемпіон світу, у них хороший склад і відмінна команда. Ми серйозно готуємося до гри, і у нас є план на гру.

Що стосується складу: так, у нас є втрати. Степаненко, Циганков, Бесєдін – гравці, на яких ми розраховували. Ярмоленко – під питанням. Незважаючи на це, команда готується. У нас є певні задумки на цю гру. На жаль, дуже мало часу. Ми вперше будемо грати відразу три офіційні гри – це буде впливати на ситуацію".

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Про гравців "Динамо" і "Шахтаря"

"Коли гравці приїжджають до збірної, вони повинні забувати про свої клуби. Вдалі ігри, невдалі – без різниці. Збірна – зовсім інший рівень, і інша концентрація. Футболісти повинні перебудовуватися. Якими були їхні попередні матчі в клубах – мені без різниці. Сподіваюся, що вони прислухаються до моїх слів, і будуть готові на ці три офіційні гри.

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Так, останні два тижні для українського футболу були не зовсім приємними. Видно певний спад, особливо – у лідерів. Я думаю, що це тимчасове явище, що гравці перелаштуються, і будуть готові до трьох важливих ігор національної команди".

Про голкіпера

"Ми зробимо свій вибір напередодні гри. Якщо ми будемо повертатися до тієї товариської грі, то це було суцільне невезіння для Бущана. Це була перша його гра у збірній, і вона могла б бути набагато кращою, але так сталося. У мене широкий вибір голкіперів, тому мені залишається просто зробити свій вибір".

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Андрій Шевченко збірна України ЧС-2022

Джерело: Football.ua

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