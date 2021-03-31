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Футболісти Бухал і Шастал готові знятися у фільмі "Похмілля в Олександрії"

31 березня, 15:35

Олег Люлька Олег Люлька

Це був би хіт!

Вінгер Олександрії Дмитро Шастал поділився роздумами з приводу створення фільму, в якому його партнером по зйомках міг би стати одноклубник – захисник Гліб Бухал.

"Це було б схоже на "Похмілля у Вегасі", але назвали б "Похмілля в Олександрії ", щось на кшталт цього. Суто через наші прізвища – Бухал і Шастал. Якби люди побачили, хто в головних ролях, то питання б відпало відразу. Фільм про похмілля, Бухал і Шастал – це була б комедія. Драми і так багато в житті", – цитує Дмитра Шастала BF

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Шастал і Бухал

Шастал і Бухал / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Нагадаємо, Дмитро Шастал і Гліб Бухал одночасно прийшли до Олександрії з різних клубів на початку 2018 року.

"Що ти вчора робив? Шастав і бухав... Яких тільки коментарів не прочитаєш в мережі стосовно нашої появи в Олександрії! Щоб пожартувати щодо таких прізвищ, довго думати не треба, – і сам посміхався тоді в бесіді з "Сьогодні" Дмитро Шастал . – Ми з Глібом, до речі, знайомі з дитинства. Але тоді такого сміху наші прізвища не викликали. Знову ж таки, в прізвищі Бухал наголос насправді на першому складі"

Раніше про жарти з приводу свого прізвища розповів захисник "Ворскли" Пердута.

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Дивіться, як забиває Дмитро Шастал

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футболісти прізвище чемпіонат України Олександрія ФК Олександрія Дмитрий Шастал Глеб Бухал
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