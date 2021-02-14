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Футболістові "Зорі" вибили зуб за день до весілля. Що скаже наречена?

14 лютого, 09:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Похід до РАЦС у День святого Валентина опинився під загрозою

Футболіст Луганській Зорі Дмитро Іванисеня потрапив у комічну ситуацію. У суботньому матчі чемпіонату України проти чернігівської "Десни" півзахисникові вибили зуб. Проблему легко поправити за допомогою походу до стоматолога, але є одне "але" – на наступний день у нього весілля!

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"Як бути, якщо ми завтра йдемо в РАЦС, а Дімі на грі вибили зуб? Зубна фея вирішила прийти під час матчу. Тільки у нас таке могло трапитися. Мабуть, подумаю, що відповісти під час розпису", – пожартувала над ситуацією наречена Іванисеня Юлія у себе в Instagram і показала фото гравця без зуба.

Судячи з фото, Дмитро відразу ж після матчу відправився до стоматолога, де фахівці повернули йому голлівудську посмішку, тому весілля відбудеться, як і планувалося – в День святого Валентина.

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весілля Зоря Луганськ Дмитро Іванісеня

Джерело: Сегодня|Спорт

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