Футболістів послали працювати в колгосп після провалу в чемпіонаті Білорусі

Футбольна команда Рух з Бреста вирушила працювати в колгосп і готувати поля до посіву після серії нічиїх на старті нового сезону в чемпіонаті Білорусі

Спортивний директор брестського Руху Сергій Присяжнюк розповів про те, як команда вирушила працювати в колгосп після серії матчів, зіграних внічию на старті нового сезону чемпіонату Білорусі. Раніше ми писали, що фани Динамо і Шахтаря проти репресій Бацьки.

"Так, це правда. Ми поїхали в колгосп. Попрацювали трохи, подихали повітрям. Такий своєрідний тімбілдінг. Це було командне рішення. Хлопці підтримали. Хтось до церкви їздить, свічки ставить, а ми вирішили в колгосп. Ніхто з футболістів не був проти. Легіонери поставилися нормально. Вони ж частина команди. З ким вдалося домовитися – туди і поїхали. Поле готувалося під якийсь засів, ось і все", – цитує Присяжнюка by.tribuna.com

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Рух Брест/Фото rukh.by

Також спортдир зазначив, що раніше вони до церкви їздили, влаштовували тімбілдинги іншого формату: "Зараз так вирішили спробувати. Якщо виграли, значить, все пішло на користь".

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Після повернення з колгоспу Рух обіграв Іслочь з рахунком 1:0 і піднявся на 6 місце в турнірній таблиці з 6 очками. Лідирує Шахтар з Солігорська – 12 балів.

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