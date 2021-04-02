Футболіста вилучили через дві секунди після початку матчу: що він накоїв

Вчора пізно ввечері в Бразилії півзахисник Ботафого Параїба Кайо заробив червону картку вже на 9-й секунді матчу. Як би це дивно не звучало, видалення Кайо – не швидке в історії футболу.

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Рекордсменом є нападник Крос-Фарма Лі Тодд, який був вилучений з поля всього через дві секунди після початку гри в жовтні 2000 року. При цьому, видалення Тодда може очолити рейтинг найбезглуздіших в футболі.

Тодд стояв спиною до судді біля центрального кола в очікуванні стартового свистка, але він не думав, що гучний свист прозвучить настільки близько. "Твою мать, це було голосно" , – пробурмотів Тодд, і рефері у ту ж мить же показав йому червону картку.

"Я не лаявся ні з суддею, ні з ким-небудь ще", – згадував ту історію Тодд, якого цитує The Guardian. – "Будь-який інший зробив би те ж саме – він мало не зніс мені вухо".

Принциповість арбітра пояснюється тим, що буквально перед виходом на поле він попередив гравців: ніякої лайки! Партнери Тодда сміялися вслід одноклубнику, вони думали, що це був лише жарт, поки не зрозуміли, що залишилися в меншості.

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До речі, видалення Тодда ніяк не вплинуло на результат гри – навіть вдесятьох Крос-Фарм розгромив Тонтон Іст-Річ з рахунком 11:2.

Формально, навіть видалення Тодда – не найшвидше в історії футболу. Кейт Гіллеспі з Шеффілд Юнайтед був вилучений з поля через 0 секунд в 2007 році, а гравець Суонсі Уолтер Бойд відзначився таким же "подвигом" у 2000 році, але обидва гравці виходили на заміну і вихопили свої червоні картки ще до відновлення гри. Гіллеспі, наприклад, першим же ділом на полі штовхнув суперника ліктем в голову.

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

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