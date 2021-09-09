Футболіста судять за насильство над матір'ю його дітей, а іншу колишню знайшли мертвою

Захисник Ліона Жером Боатенг постане перед судом за побиття своєї колишньої дівчини Шерін Зенлер, яка виховує двох дітей футболіста

Жером Боатенг під час суду / Фото: REUTERS

Боатенг звинувачується в тому, що в 2018 році напав на неї під час відпустки в запалі сварки. Якщо Боатенга визнають винним, йому загрожує штраф або до п'яти років в'язниці. Також суд розглядає позов щодо опіки над дітьми, пише eurosport.ru.

Цікаво, що іншу колишню дівчину футболіста знайшли мертвою у власній квартирі. Касія зустрічалася з Боатенгом протягом 15 місяців, перш ніж пара оголосила про свій розрив на тлі запеклих звинувачень в шантажі і невірності.

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Касія Ленхардт

Боатенг запам'ятався своїм виступом в мюнхенській Баварії, в складі якої дев'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, двічі перемагав в Лізі чемпіонів і неодноразово брав різні Кубки.

У складі збірної Німеччини в 2014 році ставав чемпіоном світу, а також є бронзовим призером ЧС-2010, Євро-2012 і Євро-2016.

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Цього літа Жером на правах вільного агента перейшов у французький Ліон.