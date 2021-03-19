Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіста "Славії" побили після матчу в Глазго. Кажуть, він – расист

19 березня, 08:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Куделу побили в підтрибунному приміщенні

Вчора завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. У Глазго "Славія" обіграла "Рейнджерс" (2:0) і вийшла в чвертьфінал. Після гри захисник празької команди Ондржей Кудела був побитий в підтрибунному приміщенні, повідомляє Seznam Zpravy.

Реклама

"Славія" викликала поліцію і під її конвоєм поїхала в готель. Поки невідомо, хто побив футболіста. Але головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джерард назвав Куделу расистом. Мовляв, він ображав на расовому ґрунті гравця шотландської команди Глена Камару.

В тренді
Цирк для Лукашенка: суперник тричі падав, щоб не обігнати президента Білорусі

"Я на 100% вірю Глену в тому, що він говорить з точки зору звинувачення – інші гравці навколо нього чули це. Я намагався покликати Глена під час гри. Планував запитати його, чи хоче він піти з поля. Я б підтримав його, яким би не було його рішення, але гравці залишилися на полі, це було їхнє рішення. Ситуацію тепер повинні вирішувати в УЄФА. Я просто сподіваюся, що вона не залишиться непоміченою" , – заявив Джеррард.

Раніше ми писали, що Україна не змогла наздогнати Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга Європи Рейнджерс Славія Прага

Джерело: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21
Вогняне селфі без ліфчика дружини футболіста: все видно в дзеркалі
Вогняне селфі без ліфчика дружини футболіста: все видно в дзеркаліФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти