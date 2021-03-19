Футболіста "Славії" побили після матчу в Глазго. Кажуть, він – расист

Вчора завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. У Глазго "Славія" обіграла "Рейнджерс" (2:0) і вийшла в чвертьфінал. Після гри захисник празької команди Ондржей Кудела був побитий в підтрибунному приміщенні, повідомляє Seznam Zpravy.

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"Славія" викликала поліцію і під її конвоєм поїхала в готель. Поки невідомо, хто побив футболіста. Але головний тренер "Рейнджерс" Стівен Джерард назвав Куделу расистом. Мовляв, він ображав на расовому ґрунті гравця шотландської команди Глена Камару.

"Я на 100% вірю Глену в тому, що він говорить з точки зору звинувачення – інші гравці навколо нього чули це. Я намагався покликати Глена під час гри. Планував запитати його, чи хоче він піти з поля. Я б підтримав його, яким би не було його рішення, але гравці залишилися на полі, це було їхнє рішення. Ситуацію тепер повинні вирішувати в УЄФА. Я просто сподіваюся, що вона не залишиться непоміченою" , – заявив Джеррард.

Раніше ми писали, що Україна не змогла наздогнати Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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