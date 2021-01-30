Футболіста поранили під час штурму бази "Марселя" і пожежі

Матч французького клубу в чемпіонаті країни з "Ренном" перенесений

Вболівальники "Марселя", які штурмували базу командиі влаштували пожежу, потрапили петардою в 31-річного іспанського захисника команди Альваро Гонсалеса. Про це повідомляє Get French Football News. В результаті футболіст отримав поранення спини, а сьогоднішній матч чемпіонату Франції "Марселя" з "Ренном" перенесений.

Реклама

Альваро Гонсалес/Фото Olympique de Marseille

Під час штурму вболівальники увірвалися на базу клубу і вимагали позбутися президента "Олімпіка" Жака-Анрі Ейро, якого вважають паризьким кандидатом. Вони вкрай засмучені нинішньої формою команди.

Фанати "Марселя" прорвалися на базу клубу Відео: Twitter

У листопаді "Марсель" боровся за чемпіонство, а тепер "Олімпік" може пролетіти повз зону Ліги чемпіонів. Після 20 турів чемпіонату Франції команда Віллаша-Боаша набрала 32 очки і займає 6-е місце в Лізі 1.

В тренді Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

Реклама

Відмітимо, що розгнівані фанати вже покинули тренувальний центр, а біля входу на базу вартує спецназ.

Раніше повідомлялося, що незабаром "Марсель" може залишити тренер Андре Віллаш-Боаш, який на прес-конференції погрожував журналісту. У наступники португальця готують колишнього наставника "Боруссій" Люсьєна Фавра. Віллаш-Боаш очолив "Марсель" у 2019 році і зайняв друге місце в чемпіонаті Франції. Але не зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама