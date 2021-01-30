Футболіста поранили під час штурму бази "Марселя" і пожежі

Вболівальники "Марселя", які штурмували базу командиі влаштували пожежу, потрапили петардою в 31-річного іспанського захисника команди Альваро Гонсалеса. Про це повідомляє Get French Football News. В результаті футболіст отримав поранення спини, а сьогоднішній матч чемпіонату Франції "Марселя" з "Ренном" перенесений.
Під час штурму вболівальники увірвалися на базу клубу і вимагали позбутися президента "Олімпіка" Жака-Анрі Ейро, якого вважають паризьким кандидатом. Вони вкрай засмучені нинішньої формою команди.
У листопаді "Марсель" боровся за чемпіонство, а тепер "Олімпік" може пролетіти повз зону Ліги чемпіонів. Після 20 турів чемпіонату Франції команда Віллаша-Боаша набрала 32 очки і займає 6-е місце в Лізі 1.
Відмітимо, що розгнівані фанати вже покинули тренувальний центр, а біля входу на базу вартує спецназ.
Раніше повідомлялося, що незабаром "Марсель" може залишити тренер Андре Віллаш-Боаш, який на прес-конференції погрожував журналісту. У наступники португальця готують колишнього наставника "Боруссій" Люсьєна Фавра. Віллаш-Боаш очолив "Марсель" у 2019 році і зайняв друге місце в чемпіонаті Франції. Але не зміг подолати груповий етап Ліги чемпіонів.
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