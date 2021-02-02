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Футболіст забив чотири м'ячі, але його підняли на сміх через ім'я – дуже пікантне

2 лютого, 23:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Зате Джиз Хорнкамп став відомий на весь світ

Нападаючий "Ден Босха" Джиз Хорнкамп забив чотири м'ячі в матчі "Ексельсіора", однак замість всесвітньої слави гравець став справжнім посміховиськом в соцмережах. Ім'я футболіста вийшло в тренди Twitter в США після публікації відео з голами.

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Справа в тому, що ім'я Джизз, яке в оригіналі пишеться як jizz, з англійської перекладається як "сперма" повідомляє Daily Star. Повз такого казусу не змогли пройти користувачі Мережі, заваливши їдкими коментарями:

  • "Я ніколи так не боявся клікнути по трендам".
  • "Я недостатньо дорослий для цього".
  • "Тільки що дізнався, що є футболіст на ім'я Джиз Хорнкамп. Сьогодні найкращий день у моєму житті".
  • "Джиз Хорнкамп – це те, що я називаю своєю спальнею, коли я вдома один в суботу".

Раніше Ірина Морозюк оцінила відео з мастурбуючим Дзюбою: "Я не додивилася до кінця". Дівчина вважає, що відео "злила" коханка футболіста в якості помсти.

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футболіст ім'я чемпіонат Голландії

Джерело: Сегодня|Спорт

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