Футболіст забив чотири м'ячі, але його підняли на сміх через ім'я – дуже пікантне

Нападаючий "Ден Босха" Джиз Хорнкамп забив чотири м'ячі в матчі "Ексельсіора", однак замість всесвітньої слави гравець став справжнім посміховиськом в соцмережах. Ім'я футболіста вийшло в тренди Twitter в США після публікації відео з голами.
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Справа в тому, що ім'я Джизз, яке в оригіналі пишеться як jizz, з англійської перекладається як "сперма" повідомляє Daily Star. Повз такого казусу не змогли пройти користувачі Мережі, заваливши їдкими коментарями:
- "Я ніколи так не боявся клікнути по трендам".
- "Я недостатньо дорослий для цього".
- "Тільки що дізнався, що є футболіст на ім'я Джиз Хорнкамп. Сьогодні найкращий день у моєму житті".
- "Джиз Хорнкамп – це те, що я називаю своєю спальнею, коли я вдома один в суботу".
Раніше Ірина Морозюк оцінила відео з мастурбуючим Дзюбою: "Я не додивилася до кінця". Дівчина вважає, що відео "злила" коханка футболіста в якості помсти.
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