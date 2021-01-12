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Футболіст вийшов на поле в навушниках. Так він отримував вказівки від тренера

12 січня, 21:27

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Вболівальників обурив вчинок гравця, але потім їм все пояснили

Футболіст "Селтіка" Армстронг Окофлекс надовго запам'ятає свій дебют в першій команді. Вихід на заміну в матчі проти "Хайберніану" (1:1) в чемпіонаті Шотландії виявився настільки несподіваним для півзахисника, що він збирався ступити на поле... з бездротовими навушниками у вусі.

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На щастя, хтось з персоналу клубу вчасно це помітив і вказав Армстронгу. Проте, епізод потрапив в телетрансляцію, а скріншот безглуздого моменту облетів весь світ.

До слова, вболівальники обурилися, мовляв, як це футболіст посмів слухати музику, сидячи на лавці запасних. Однак їх швидко заспокоїли, розповівши, що за допомогою навушників Окофлекс отримував вказівки від головного тренера, повідомляє СЕ.

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Справа в тому, що капітан "Селтіка" Крістофер Жюльєн заразився коронавірусом, і головному тренеру Нілу Леннону, а також 13 футболістам основи довелося піти на самоізоляцію, тому в матчі проти "Хайберніану" він керував командою по телефону. Цікаво, він телефонував кожному футболістові окремо або у них була одні навушники на команду?

Дивіться, як "Селтік" грав в Лізі Європи:

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футболіст чемпіонат Шотландії Селтік

Джерело: Сегодня|Спорт

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