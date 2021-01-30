Футболіст в п'яному ДТП вбив молодят, але відсидів лише 18 місяців

Мексиканський нападник Жоао Малек, який став винуватцем смертельного ДТП, відновлює кар'єру менш ніж через два місяці після умовно-дострокового звільнення з в'язниці. 21-річний футболіст виступатиме за клуб другого дивізіону країни "Депортіво Кафесса".

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Малек загрожувало 10 років тюремного ув'язнення, проте вже через 18 місяців він вийшов на свободу, відбувши менше половини свого терміну. Також футболіст заплатив заставу в розмірі 151 121 доларів, повідомляє ESPN.

/ Фото: Twitter

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Малек проведе в "Кафессі" наступні півроку на правах оренди, а його контракт належить "Сантосу" з чемпіонату Мексики. До інциденту Жоао вважався одним з найперспективніших гравців Мексики і на правах оренди також виступав за "Севілью" і "Порту".

Нагадаємо, в червні 2019 року Малек в стані алкогольного сп'яніння перевищив швидкість і врізався в автомобіль Марії Фернанди Пенья і Алехандро Кастро, що прямували на своєму автомобілі на вечірку з нагоди їхнього майбутнього весілля.

Раніше ми писали, що футболіст заживо згорів у ДТП після корпоративу. 25-річний футболіст збірної ПАР Мотджека Мадіша не впорався з керуванням на дорозі.

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