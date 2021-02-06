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Футболіст вчинив самогубство після лікування у психіатра

6 лютого, 19:51

Олена Павлова Олена Павлова

Гарсія був результативним нападаючим і ставав кращим бомбардиром двох чемпіонатів

Трагедія сталася в аргентинському клубі "Годой-Крус". Уругвайський нападник Сантьяго "Морро" Гарсія сьогодні наклав на себе руки. Футболістові було всього 30 років. Раніше в Англії футболіст скоїв самогубство після розриву контракту з "Манчестер Сіті".

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За інформацією TyC Sports, Сантьяго кілька тижнів не виходив на зв'язок, після чого був знайдений мертвим у своїй квартирі в Мендосі. У поліції не було сумнівів, що гравець наклав на себе руки.


фото tycsports.com

Зазначається, що останнім часом Гарсія проходив психіатричне лікування. Хоча форвард був дуже затребуваний – непогано виявляв себе в чемпіонатах Південної Америки і отримував багато пропозицій стосовно роботи.

Сантьяго "Морро" Гарсія
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Сантьяго "Морро" Гарсія / Фото: Instagram

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Сантьяго виступав за "Насьональ", "Атлетіко Паранаенсе", "Касимпаша" і "Рівер Плейт" з Монтевідео. Двічі визнавався кращим бомбардиром. У сезоні-2010/2011 (23 голи) став найкращим голеадором чемпіонату Уругваю, а в сезоні-2017/2018 – №1 в Аргентині, забивши 17 м'ячів. У 2009 році в складі молодіжної збірної Уругваю Гарсія посів третє місце на чемпіонаті Південної Америки.

Також ми писали, що 20-річний футболіст покінчив з собою через постійні травми.

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футболіст самогубство чемпіонат Аргентини збірна Уругваю
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