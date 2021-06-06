Футболіст Шахтаря приніс перемогу Ізраїлю перед зустріччю з Роналду

Півзахисник Манор Соломон в гостьовому товариському матчі зі збірною Чорногорії забив третій м'яч за національну команду

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У суботу в Європі і Африці провели чергові товариські матчі. У чорногорській Подгориці місцева збірна поступилася команді Ізраїлю з рахунком 1:3. Всі м'ячі були забиті у другій половині другого тайму, а вирішальним став удар 21-річного хавбека Шахтаря Манора Соломона.

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Ізраїльтяни забивали м'ячі на 67-й і 69-й хвилинах. Чорногорці відіграли один гол на 81-й хвилині з неоднозначного пенальті, але потім ще раз пропустили в доданий час. Переможним же вважається гол молодого представника чемпіонату України, який реалізував вихід один на один з воротарем. Манор втретє відзначився у формі збірної Ізраїлю. Дивіться огляд зустрічі.

До речі, 9 червня збірна Ізраїлю зіграє товариський матч з португальцями. Тим часом Кріштіану Роналду скромно привітав своїх дітей з днем народження.

Також вчора збірна Швеції, яка готується до Євро-2020, розібралася з вірменами – 3:1. Господарі грали без травмованого Златана Ібрагімовича, гості – без Генріха Мхітаряна.

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А ось команди Вельсу та Албанії так і не змогли забити жодного м'яча.