Футболіст розбив авто за 400 тисяч доларів, врізавшись у дві машини

Форвард "Шеффілда" Ліc Муссе зіграв усього шість матчів і не забив жодного м'яча

У неприємну історію потрапив футболіст "Шеффілд Юнайтед" Ліс Муссе. 24-річний француз в ніч на 4 січня потрапив в аварію на своїй дорогій машині "Ламборгіні" вартістю 400 тисяч доларів. Причому хлопець примудрився не тільки серйозно пошкодити своє авто, але й врізатися в дві машини, що стояли обабіч дороги. Про це пише британський таблоїд The Sun. На щастя, сам форвард відбувся лише переляком.

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До речі, Пеп Гвардіола кілька разів потрапляв у ДТП на своїх авто.

У поліції імені водія оранжевого "Ламборгіні" не назвали, повідомивши, що затримали двох чоловіків віком старше 20 років за підозрою у перевищенні швидкості. Пізніше їх відпустили, але розслідування триває.

Також на подію відреагував і клуб. У "Шеффілді" заявили, не вдаючись у подробиці, що займуться цією справою.

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Ліс Муссе народився у Франції, але має також громадянство Сенегалу. В Англії він раніше виступав за "Борнмут". У нинішньому сезоні всього шість разів з'явився на полі і не забив жодного м'яча. Його зарплата – 25 тисяч фунтів на тиждень, а трансферну вартість оцінюють у 12 мільйонів євро.

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Дивіться, як "Шеффілд Юнайтед" грав з "Лестером" в Кубку Англії:

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Раніше гравець "Баварії" розбив машину вартістю 300 тисяч доларів.

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