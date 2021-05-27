Футболіст показав супернику статевий орган після перемоги в серії пенальті

Гравець Црвени Звезди на емоціях після завоювання Кубка Сербії показав воротареві Партизана статевий орган. Так він відреагував на слова суперника перед матчем

Футболіст зняв труси перед суперником

Манчестер Юнайтед і Вільярреал видали фантастичну серію пенальті у фіналі Ліги Європи, але ще спекотніше було напередодні на полі в Сербії, де Црвена Звезда і Партизан розігрували Кубок країни.

Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, а в серії післяматчевих пенальті Црвена Звезда вирвала перемогу з рахунком 4:3. Після вирішального удару, який відбив воротар, футболісти "червоно-білих" побігли святкувати перемогу до героя епізоду, а Марко Гобельіч не придумав нічого кращого, як показати голкіперу Партизана статевий орган, знявши перед ним труси.

Така реакція пояснюється тим, що напередодні зустрічі страж воріт Партизана Володимир Стойкович хвалився, що принесе своїй команді перемогу в разі серії пенальті і зробив гучну заяву: "Зґвалтує мене, якщо ми не виграємо Кубок". Що ж, Стойкович поплатився за довгий язик, але Гобельіч все одно повинен понести покарання за свою поведінку, повідомляє direktno.

Деякий час назад інший футболіст стягнув труси і засвітив геніталії під час святкування голу. Після зустрічі Рауль Бобаділья зізнався, що зробив це заради дружини. Цікаво, вона оцінила такий жест чоловіка?