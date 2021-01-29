Футболіст позбувся ноги в результаті нещасного випадку

Нападник мексиканського клубу третього дивізіону країни "Хіервос Чалько" Родріго Куевас позбувся ноги після важкої травми в результаті нещасного випадку в своєму будинку. 27-річний Куевас отримав опіки третього ступеня від високовольтного електричного розряду.

Реклама

Читайте також: Врізалася в скляні двері і втратила ногу: усміхнена голкіперша з Колумбії стала інвалідом

Через пандемію Куевасу не дозволили пройти лікування в Мехіко і перевели в місто Кулиакан, тому операцію йому зробили тільки через три дні після інциденту, повідомляє ESPN.

"Моя ліва нога була роздроблена. Хірург і лікарі були чесними зі мною і моїми батьками. Вони сказали, що мою ногу потрібно ампутувати, бо вона була надто інфікована. Якщо цього не зробити, то можна поставити моє життя під загрозу. Спочатку мої батьки не хотіли, вони шукали інший вихід, тому що вони знають, що футбол значить для мене, але лікарі сказали, що немає часу для роздумів. В той момент тисячі речей проносилися в моїй голові, я думав, що моя футбольна кар'єра закінчилася надто швидко, я думав про всі жертви, на які я пішов, щоб професійно займатися футболом", – написав Родріго у себе в Facebook.

Реклама

Куевас зізнався, що в підсумку сам погодився на операцію по ампутації ноги. адже, незважаючи на любов до футболу, не можна ставити свої захоплення вище життя. Але наслідки могли бути куди трагічніше. Раніше ми писали, що футболіст помер від удару струмом, запускаючи повітряного змія.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама