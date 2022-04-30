Футболіст із Сум вступив до лав ЗСУ та відправився знищувати фашистів

Війна Росії проти нашої країни згуртувала спортсменів навколо допомоги Україні. Хтось допомагає на гуманітарному фронті, а хтось – на військовому.
У середині березня до лав ЗСУ вступив ексгравець Динамо та збірної України Андрій Богданов. Його приклад вирішив наслідувати гравець Альянсу Руслан Пісний.
Про це повідомляє ресурс FootBoom. 24-річний захисник взяв зброю в руки, відправився захищати Батьківщину від окупантів та вступив до лав нацбатальйону.
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Гравець із Першої Ліги у нинішньому сезоні відіграв 19 матчів, забивши три голи. Його Альянс йшов на третьому місці у турнірі на момент зупинки чемпіонату. Раніше Пісний виступав за Барсу, Суми та Агробізнес.
Раніше 14 гравців Прикарпаття вступили до лав ЗСУ. Хлопці склали присягу під наглядом президента УАФ Андрія Павелка.