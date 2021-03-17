Русский
$ 27,65
32,96
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Футболіст ледь не відірвав голову суперникові прийомом з карате: моторошне відео

17 березня, 08:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Арбітр відразу ж покарав грубіяна червоною карткою

Неймовірно грубим фолом ознаменувався поєдинок чемпіонату Туреччини між "Газіантепом" і "Денізліспором" (2:0). На початку другого тайму гравець команди гостей Озер Оздемір з порушенням правил зупинив Жуніора Мораїса, ледь не зламавши йому шию.

Реклама

Читайте також: Жахливий фол в матчі юніорів: за таке потрібно довічно виганяти з футболу

Мораїс на лівому фланзі намагався прийняти м'яч на груди після довгої передачі з центру, в цей момент Оздемір пішов на перехоплення з прямою ногою на рівні голови суперника і врізав йому в шию. Бразилець від такого удару відразу ж звалився на газон, спробував встати, але не зміг.

Партнери, які підбігли до нього, схопилися за голови і почали кликати лікарів, а рефері у ту ж мить виписав грубіянові червону картку. Втім, пошкодження Мораїса виявилося не таким страшним, адже після надання медичної допомоги футболіст продовжив гру і відіграв до фінального свистка.

Раніше ми писали, що воротаря "вирубили" під час матчу, мало не відірвавши голову: футболіста несли без свідомості. Матч "Вулверхемптона" і "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії зупинили на 14 хвилин. Всі перебували в шоці.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

травма футболіст видалення чемпіонат Туреччини Газиантепспор Денізліспор

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти