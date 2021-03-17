Футболіст ледь не відірвав голову суперникові прийомом з карате: моторошне відео

Неймовірно грубим фолом ознаменувався поєдинок чемпіонату Туреччини між "Газіантепом" і "Денізліспором" (2:0). На початку другого тайму гравець команди гостей Озер Оздемір з порушенням правил зупинив Жуніора Мораїса, ледь не зламавши йому шию.

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Мораїс на лівому фланзі намагався прийняти м'яч на груди після довгої передачі з центру, в цей момент Оздемір пішов на перехоплення з прямою ногою на рівні голови суперника і врізав йому в шию. Бразилець від такого удару відразу ж звалився на газон, спробував встати, але не зміг.

Партнери, які підбігли до нього, схопилися за голови і почали кликати лікарів, а рефері у ту ж мить виписав грубіянові червону картку. Втім, пошкодження Мораїса виявилося не таким страшним, адже після надання медичної допомоги футболіст продовжив гру і відіграв до фінального свистка.

Раніше ми писали, що воротаря "вирубили" під час матчу, мало не відірвавши голову: футболіста несли без свідомості. Матч "Вулверхемптона" і "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії зупинили на 14 хвилин. Всі перебували в шоці.

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