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Футболіст Динамо отримав червону картку, пробиваючи пенальті

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
16 грудня, 22:34
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Нападник загребського Динамо Бруно Петкович порушив правила та був вилучений, але це не завадило його команді обіграти Істру
Петкович отримав червону картку за свій удар
Петкович отримав червону картку за свій удар / Фото: Колаж: Сьогодні

У Хорватії відбувся матч четвертого туру національного чемпіонату. Істра приймала Динамо.

Наприкінці зустрічі стався досить незвичайний епізод. Нападник Динамо Бруно Петкович пробивав пенальті та отримав червону картку.

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Футболіст загальмував перед ударом, це не сподобалося арбітру. Він показав Петковичу жовту картку, яка стала другою для гравця. Відразу ж було вилучення.

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Тим не менш, Динамо здобуло перемогу – 2:0. Загребський клуб посідає друге місце у турнірній таблиці. Відстає на два очки від Осієка.

Істра йде на восьмій позиції. Загалом у чемпіонаті Хорватії десять команд.

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Як ми писали раніше, одноклубник українця Балтачі забив найледачіший пенальті в історії. Нападник Чарльтона Лайл Тейлор "повз" до 11-метрової позначки подібно до черепахи – і реалізував удар!

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