Футболу в соцмережах не буде: чиновники підтримали бойкот

УЄФА своєрідним способом вирішив приєднатися до руху проти расизму і образ і з 30 квітня до вечора 3 травня не буде публікувати інформацію

Останнім часом у футболі почали боротися з приниженнями в інтернеті незвичайним способом. Нещодавно тренер збірної Англії запропонував відмовитися від соцмереж: Гарет Саутгейт пішов за прикладом Тьєррі Анрі. Часто образи футболістів відбуваються на расовому ґрунті, хоча не тільки. Тепер цим шляхом пішли і чиновники УЄФА.

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З 17:00 за київським часом п'ятниці, 30 квітня, до пізнього вечора 3 травня організація не публікуватиме офіційну інформацію на своїх сторінках в соцмережах. Президент УЄФА Александер Чеферін виступив проти ненависті в футболі:

"Були випадки образ як на полі, так і в соціальних мережах. Це неприйнятно і повинно бути зупинено за допомогою громадської влади, законодавчих органів і гігантів соціальних мереж. Дозволяти культурі ненависті безкарно рости – це небезпечно, дуже небезпечно не тільки для футболу, але і для суспільства в цілому. Ось чому ми підтримуємо цю ініціативу. Футболу пора висловити свою позицію, і мене вразила солідарність, проявлена гравцями і клубами".

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