Футбол у Росії – інструмент пропаганди. Заява гендиректора Шахтаря

З 5 по 11 липня у Спортивному арбітражному суді (CAS) відбудуться слухання щодо апеляції Росії на заборону її командам виступати у міжнародних футбольних турнірах.

Напередодні слухань у Лозанні генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін зробив заяву.

"CAS не може підтримати російську апеляцію. Спорт у Росії, і футбол зокрема, є важливим інструментом державної пропаганди, просуваючи російську політику смерті та руйнування.

Безглузде вторгнення Росії і масові вбивства в Україні не мають нічого спільного з fair play, демократією і солідарністю – цінностями, які покликаний просувати спорт.

Украй важливо, щоб суд підтримав організації із різних сфер по всьому світові у виключенні й ізоляції Росії від будь-якого "нормального існування", допоки вона не припинить війну з Україною і не відмовиться від усіх окупованих українських територій" – зазначив Палкін на офіційній сторінці Шахтаря в Telegram.